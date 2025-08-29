লক্ষ্য ২০২৬ঃ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে যুদ্ধ, কংগ্ৰেছীয়ে ফোনবোৰ কৰিছে বন্ধ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ডাঙৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু ৰাজ্যিক বিজেপি। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক মাজত আৰু তেওঁৰ একাষেৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আনফালে নিজেই বহি থকা এখন ফটো এক্সত আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভাৰ ডাঙৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু বুলি উল্লেখ কৰিছে।
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ৮ বজাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত নতুনকৈ গঠন কৰা কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ আটাইকেইজন সদস্য উপস্থিত আছিল।
এই বৈঠকতে আগন্তুক ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে বিজেপিয়ে। ইফালে আজি খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব এনডিএৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন। এইদৰেই ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে যুদ্ধৰ দৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও বিৰোধী দলৰ এখন বিপৰীত ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
Team BJP is all set for the big battle.#AssamElections2026pic.twitter.com/2XIv3WYCqi— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 28, 2025
মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই যিসময়ত এক্সত ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনক ডাঙৰ যুদ্ধ আখ্যা দি ইয়াৰ বাবে সাজু বুলি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছে সেই সময়তে কংগ্ৰেছৰ অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিয়া এটা ফেচবুক পোষ্টে তেওঁলোক এই যুদ্ধৰ বাবে কিমান সাজু তাৰ ইংগিত দিছে। শুকুৰবাৰৰ পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে, ‘‘আমাৰ দুজনমান জন প্ৰতিনিধিয়ে দুপৰলৈকে ফোন বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে’’।
দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই পোষ্টৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি দলটোৰ নেতৃ্ত্বই কিদৰে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। যিসময়ত শাসকীয় দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱাৰ্ড মেম্বাৰগৰাকীলৈ সকলো বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰিছে সেই সময়ত বিৰোধীৰ আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পৰা বিধায়ক কেইজনে দুপৰলৈকে মোবাইল অফ কৰি থয়।
অৰ্থাৎ তেওঁলোক দলীয় কৰ্মী, নেতা আদি সকলোৰে পৰা এক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখে। এইদৰেই এতিয়া শক্তিশালী বিজেপিক পৰাস্ত কৰি ক্ষমতা দখলৰ সপোন দেখিছে বিৰোধীয়ে। তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম-কাজ কৰি দলক শক্তিশালী কৰা দূৰৰে কথা কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দল কেইটাই এতিয়াও গুৱাহাটীতে বহি সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা, সংবাদ মেল সম্বোধন কৰা আৰু মিত্ৰতা কেন্দ্ৰিক আলোচনাৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ আছে। এনে পৰিস্থিতিত তৃণমূল পৰ্যায়ত শাসকীয় গেৰুৱা দল, নে বিৰোধী শক্তিশালী হৈছে সেয়া নকলেও সহজে অনুমেয়।