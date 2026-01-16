New Update
- ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২৬বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা ঘোষণা
- সদ্যপ্রয়াত সংগীত শিল্পী সমৰ হাজৰিকালৈ ২০২৬বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা
- ধনদা পাঠকলৈও ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিল্পী বঁটা
- সাহিত্যিক মনেশ্বৰ দেউৰীলৈ ২০২৫বৰ্ষৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ স্মাৰক বঁটা
- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড০ অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তীলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ৰাষ্ট্রীয় সংহতি বঁটা
- বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী কৰুণা ডেকালৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বঁটা
- চলচ্চিত্র নিৰ্মাতা অৰূপ মান্নালৈ ২০২৫বৰ্ষৰ ড০ ভবেন্দ্র নাথ শইকীয়া বঁটা
- অবনী ৰঞ্জন পাঠকলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ বিজু ফুকন বঁটা
- ৰাজ্যৰ ৮৩গৰাকীলৈ শিল্পীলৈ শিল্পী পেঞ্চন
- ৩ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীলৈও নিয়মীয়া পেঞ্চন
- ১৭০গৰাকী শিল্পীলৈ বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মান
- ৩ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীলৈও বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মান
- ২৬গৰাকী শিল্পীৰ পৰিয়াললৈ নিয়মীয়া পেঞ্চন
- ৫গৰাকী শিল্পীৰ পৰিয়াললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ এককালীন সাহায্য