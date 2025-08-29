আৰোহণ আঁচনি ২০২৫-২৬ৰ অধীনত দিকদৰ্শন আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান

ডিজিটেল সংবাদ, গোলাঘাটঃ অসম চৰকাৰৰ আৰোহণ আঁচনি ২০২৫-২৬ৰ অধীনত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জিলা শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত শুকুৰবাৰে গোলাঘাটৰ সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত ১৭৬ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দিকদৰ্শন আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান এটি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানত গোলাঘাট জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, সৰুপথাৰ, বোকাখাত আৰু দেৰগাঁও সমজিলাৰ সমজিলা আয়ুক্ত, জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে শিক্ষা তথা আন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে আন সমল ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে।
এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত নৱনিৰ্বাচিত মেণ্টিসকলক প্ৰগতিশীল সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিশ সম্পৰ্কে আভাস দি সু-নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰা। অনুষ্ঠানত দেৰগাঁও, বোকাখাত আৰু সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সমজিলা আয়ুক্তসকলে নিজৰ ভাষণত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ শৃংখলাবদ্ধ জীৱন প্ৰণালী সাৰোগত কৰি আগুৱাই যাবলৈ প্ৰয়োজনীয় দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়।
গোলাঘাট জিলাৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়েও মেণ্টৰ হিচাপে উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক, বৌদ্ধিক, আৰু মনস্তাত্বিক দিশৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ আৰোহন আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল নম্বৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদি নিজকে এগৰাকী সু নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক যত্নপৰ হ’বলৈ আহ্বান জনায়। ধনাত্মক চিন্তা আৰু উত্তম আচৰণৰ দ্বাৰা সমাজৰ বাবে এটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিবলৈ উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অনুপ্ৰেণামূলক বক্তব্য ৰাখে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে।
জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়েও সামাজিক মাধ্যমৰ অপব্যৱহাৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আসক্তিৰ প্ৰতি সতৰ্ক থাকি সুস্থ আৰু সবল জীৱন যাপন কৰি এক সুস্থ সমাজ ব্যৱস্থা গঠন কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভুমিকা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। ইয়াৰোপৰি তেখেতে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সজাগতামূলক মন্তব্য ৰাখি দুচকীয়া বাহনত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সকলোকে হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰৰ আৰোহন আঁচনিয়ে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক, বৌদ্ধিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ জৰিয়তে সমাজৰ একোগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লয়। গীত মাতৰ লগত সাৰুৱা ভাষণ আৰু জ্ঞানগৰ্ভ আলোচনাৰে ভৰা এই অনুষ্ঠানটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বিনাদ্বিধাই সমল ব্যক্তিসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে।