১৫ বিদেশীক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ

ডিজিটেল ডেস্কঃ নগাঁৱৰ ১৫জন লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ নগাঁও আয়ুক্তই এক নিৰ্দেশনা যোগে বিদেশী ঘোষণা কৰা লোক কেইজনক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷
- জহুৰা খাতুন, ধিং থানাৰ অন্তৰ্গত কান্দুলীমাৰী,
- আব্দুল আজিছ, নগাঁও সদৰ হেদায়ত
- আহেদা খাতুন, জুৰিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বগৰীগুৰি গাওঁ
- আজুফা খাতুন, ৰূপহী থানাৰ অন্তৰ্গত গড়েমাটিখোৱা
- হুছেইন আলী, ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত দিঘলী আটি
- ফজিলা খাতুন, জাজৰি থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীযুজুৱা
- আনোৱাৰা বেগম, চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত লেংটেং গাওঁ
- আশা খাতুন, চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত শলবাৰী
- নজৰুল ইছলাম, ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত চাপৰমুখ
- ৰহিম শ্বেখ, ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত দিঘলী আটি
- বাৰেক আলী, ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত দিঘলী আটি
- ইদ্দিছ আলী,ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত ৰহা টাউন
- ৰুস্তম আলী, কলিয়াবৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীগাওঁ বাগান
- আনোৱাৰ খান, জখলাবন্ধা থানাৰ অন্তৰ্গত গাৰোবন্ধা গাওঁ
- তাহেৰ আলী, উলোৱনি থানাৰ অন্তৰ্গত গৰৈমাৰী গাওঁ
উল্লেখ্য যে, আটাইকেইজনে নিজৰ ঠিকনা নগাওঁ জিলাত দিছে যদিও তেওঁলোকৰ বসতি সমগ্ৰ অসমৰ অন্য প্ৰান্তত আছে।