ৰাজ্যৰ ১৩ গৰাকীৰো অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে আলোচনাত বহিব অসম আৰক্ষী...

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা প্ৰসংগত আলোচনাত বহিব আৰক্ষী আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিব অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, মনোজ কুমাৰ গোস্বামী অংশ ল’ব ড০ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য, উত্পল শৰ্মা আৰু সমীৰণ ফুকনে

  • মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনা অসম আৰক্ষীৰ
  • ১৩গৰাকীৰো অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে বৈঠকত বহিব অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া
  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা প্ৰসংগত আলোচনাত বহিব আৰক্ষী আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি
  • থাকিব অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, মনোজ কুমাৰ গোস্বামী
  • অংশ ল’ব ড০ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য, উত্পল শৰ্মা আৰু সমীৰণ ফুকনে
  • আমন্ত্ৰণ ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, সঞ্জীৱ ফুকন, শ্যমন্তক গৌতম, শিৱানু বৰা
  • প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, ডা: হিতেশ বৰুৱা, জাৰিৰ হুছেইন, অতনু ভূঞাকো আমন্ত্ৰণ 
  • অসম আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত হ’ব এই আলোচনা
