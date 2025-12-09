আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীত প্ৰকাশ ব'হাগত ১০১ বিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা শীৰ্ষক লেখা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ব’হাগ মাহত চলি অহা বিভিন্ন লোক পৰম্পৰাৰ ভিতৰত অন্যতম হল ১০১ বিধ শাক খোৱা। অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সাত বিহুত ১০১ বিধ শাকৰ জুটি লোৱা হয়। সাতবিহুৰ যিকোনো এদিনত ১০১ বিধ শাক খোৱা নিয়ম আছে।
বছৰ বছৰ ধৰি লোকচাৰ হিচাপে চলি থকা এই ১০১ বিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰাই শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ব'হাগ বিহুত ১০১ বিধ শাক খোৱাৰ অনন্য পৰম্পৰা এতিয়া বৈজ্ঞানিকভাৱে নথিভুক্ত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা আলোচনী “Explore” (Impact Factor: 2.2)ত লেখা হিচাপে প্ৰকাশ পাইছে।
"Exploring the seasonal dietary practice of consuming 101 leafy vegetables during the Assamese festival of Bohag Bihu: a study of traditional heritage and ethnomedicinal perception in Assam" শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে প্ৰকাশিত লেখাটোৰ লেখক সকল ক্ৰমে- কৌশিক নন্দন দত্ত,সংগীতা দত্ত,ভাস্বতী কাশ্যপ,হিমশিখৰ শৰ্মা,ৰ’জী আহমেদ,সমীৰণ গাম, দৰ্শন হাজৰিকা,ভাৰ্গব জ্যোতি চহৰীয়াৰ লগতে নিলোৎপল শৰ্মা বৰা।
উল্লেখ্য যে, এই অধ্যয়নটোৱে অসমীয়াৰ পৰম্পৰাত শিপাই থকা সমৃদ্ধিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পুষ্টিজনিত জ্ঞান আৰু জাতি-ঔষধি জ্ঞানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে। অসমীয়াৰ সংস্কৃতি,খাদ্য আৰু উদ্ভিদে গোলকীয় গৱেষণা মঞ্চত স্বীকৃতি লাভ কৰাতো অসমীয়া বাবে বৃহৎ সাফল্য। তাৰোপৰি উক্ত লেখাটোৰ জৰিয়তে লেখকে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈও এক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।