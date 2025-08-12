আজি ৰাজ্যত গঠন হ'ব ১০ খন নতুন সমজিলা

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি ৰাজ্যত নতুনকৈ ১০ খন সমজিলা গঠন হ'ব। কামৰূপ জিলাত দুখন সমজিলা গঠন কৰা হ'ব। ক্ৰমে পলাশবাৰী সমজিলা আৰু বকো-ছয়গাঁও সমজিলা। এই সমজিলা কাৰ্যালয় গঠনৰ বাবে দুখনকৈ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আয়োজন কৰা হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বকো-ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, বৰছলা, ৰঙাপাৰা, মাকুম, ডিগবৈ, টীয়ক, মৰিয়নি, ধলাই আৰু দুধনৈ সমজিলাক অহা ১৫ আগষ্টৰ পৰা পূৰ্ণ পৰ্যায়ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। সেই অনুসৰি আজি প্ৰতিটো স্থানত সমজিলা কাৰ্যালয় গঠনৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে।
পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত পলাশবাৰী সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰা হ’ব। কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী।
বকোৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়তো বকো-ছয়গাঁও সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰা হ’ব। বকো-ছয়গাঁও সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা।
উল্লেখ্য যে, নতুন ১০ খন সমজিলা গঠন হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুঠ সমজিলা হ’বগৈ ৪৯ খন। নতুনকৈ গঠন হ’বলগীয়া সমজিলাকেইখনে প্রশাসনিক কাম-কাজ সহজ কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে চৰকাৰী সেৱাসমূহ লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সৰল কৰি তুলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল।