ফাষ্টেগৰ বাৰ্ষিক পাছৰ জনপ্ৰিয়তা: প্ৰথম দিনাই ১.৪ লাখ লেনদেন...

NHAI জনোৱা মতে, প্ৰায় ১.৪ লাখ ফাষ্টেগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বাৰ্ষিক টোল পাছ ক্ৰয় কৰিছে। প্ৰথম দিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এক্সপ্ৰেছৱে’ৰ টোল প্লাজাত সমসংখ্যক লেনদেন হৈছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে (NHAI) শুকুৰবাৰে জনোৱা মতে, প্ৰায় ১.৪ লাখ ফাষ্টেগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বাৰ্ষিক টোল পাছ ক্ৰয় কৰিছে আৰু প্ৰথম দিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এক্সপ্ৰেছৱে’ত থকা টোল প্লাজাত প্ৰায় একে সংখ্যক লেনদেন ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে। এই টোল পাছ আঁচনি বৃহস্পতিবাৰৰ মধ্যৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে।

এনএইচএআইৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এক্সপ্ৰেছৱে’ত থকা প্ৰায় ১,১৫০টা টোল প্লাজাত এই পাছৰ জৰিয়তে লেনদেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হৈছে। বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “যিকোনো সময়ত প্ৰায় ২০,০০০-২৫,০০০ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰাজমাৰ্গযাত্ৰা এপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু বাৰ্ষিক পাছ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে টোল মাচুল শূন্য হ্ৰাসৰ এছএমএছ বাৰ্তা লাভ কৰিছে।”

ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে জনোৱা মতে, পাছ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ সুবিধাজনক যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিটো টোল প্লাজাত বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে। “এনএইচএআইয়ে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাছ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰি আছে। ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিযোগৰ সমাধানৰ বাবে ১০৩৩ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হেল্পলাইন নম্বৰত ১০০ৰো অধিক কাৰ্যবাহী যোগ কৰি আৰু শক্তিশালী কৰা হৈছে”।

বাৰ্ষিক পাছৰ জৰিয়তে এবছৰৰ বাবে ৩,০০০ টকাৰ এককালীন মাচুল পৰিশোধ কৰি ২০০টা টোল প্লাজা পাৰ হোৱাৰ সুবিধা পোৱা যায়। এই পাছ বৈধ ফাষ্টেগ থকা সকলো অবাণিজ্যিক বাহনৰ বাবে প্ৰযোজ্য আৰু ৰাজমাৰ্গযাত্ৰা এপ বা এনএইচএআইৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মাচুল পৰিশোধৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰত সক্ৰিয় হৈ উঠে।

