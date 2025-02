আপোনাৰ শিশুটিৰ ছালখনৰ শীতকালীন যত্ন হৈ পৰিল সহজ জনছনছ বেবীৰ সৈতে

শীতকাল হৈছে আপোনাৰ শিশুটিৰ ছালখনৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ঋতু। বাহিৰৰ ঠাণ্ডা বতাহ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ গৰম বতাহে আপোনাৰ শিশুটিৰ কোমল ছাল খনৰ আদ্ৰতা শুহি লৈ যাব পাৰে, যাৰ ফলত ছালখন শুকান আৰু বিৰক্তিকৰ হৈ পৰিব পাৰে। এই সমস্যাসমূহ অনুধাৱন কৰি জনছনছ বেবীয়ে গাখীৰ আৰু চাউলৰ উপাদানেৰে তৈয়াৰী এলানি বিশেষ প্ৰডাক্ট লৈ আহিছে যি শীতকালত আপোনাৰ শিশুটিৰ ছাল খনৰ আদ্ৰতা ধৰি ৰখাত সহায় কৰে।

শিশুৰ ছাল প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ছালতকৈ ৩০% পৰ্যন্ত পাতল* আৰু অধিক সংবেদনশীল, যাৰ ফলত ই শুকান আৰু আৰু অস্বস্তিকৰ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। ইণ্ডিয়ান একাডেমী অৱ পেডিয়াট্ৰিক্স (IAP)** য়ে ছালৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ শীতকালত আদ্ৰতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। শীতকালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ছালখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা আৰু আদ্ৰতাৰ বাবে নিয়মিত মইষ্ট'ৰাইজিং অতি প্ৰয়োজনীয়।

গাখীৰ আৰু চাউলৰ উপাদানেৰে তৈয়াৰী এই বিশেষ প্ৰডাক্টলানিয়ে আপোনাৰ শিশুটিৰ ছালৰ কোমলতা আৰু স্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ লগতে আদ্ৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। গাখীৰৰ প্ৰটিন, চাউলৰ নিষ্কাশন, আৰু ভিটামিন ই আদি প্ৰাকৃতিক উপাদানেৰে সমৃদ্ধ কৰা হয়, যাৰ ফলত ই যিমানেই পুষ্টিকৰ সিমানেই কোমল হোৱাটো নিশ্চিত ।

স্থায়ী আদ্ৰতা: গাখীৰৰ নিষ্কাশন আৰু ভিটামিন ইৰে সমৃদ্ধ এই লোচনে গোটেই দিনটোৰ আদ্ৰতাৰ বাবে ২৪ ঘণ্টীয়া আৰ্দ্ৰতা লক*** প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰে।

· দৈনিক ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰাপদ: ক্লিনিকেলভাৱে প্ৰমাণিত যে ই মৃদু, ই পেৰাবেন, ছালফেট, আৰু ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা মুক্ত।

পুষ্টিকৰ উপাদান: গাখীৰৰ প্ৰটিন আৰু হাইড্ৰ’লাইজড ৰাইচ ব্ৰাণ প্ৰটিনৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা ই ২৪ ঘণ্টালৈকে ছালখনক পুষ্টি প্ৰদান কৰে***।

· দ্ৰুত শোষণ: ক্ৰীমে তেলীয়া অৱশিষ্ট নেৰাখি নিমিষতে শোষণ কৰে।

· ছালৰ স্বাস্থ্য প্ৰথম: প্ৰাকৃতিক পি এইচ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে আৰু সংবেদনশীল ছালৰ বাবে ছালৰ পৰীক্ষা কৰা হয়।

উত্তম ফলাফলৰ বাবে লোচন বা ক্ৰীম দৈনিক প্ৰয়োগ কৰক:

১) গা ধোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছালখন এতিয়াও তিতি থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ শিশুটিৰ সমগ্ৰ শৰীৰত প্ৰডাক্টটো লাহে লাহে মালিচ কৰক।

২) কঁকাল, আঁঠু, গাল আদি অংশত অতিৰিক্ত মনোযোগ দিব লাগে।

৩) নিয়মিত ব্যৱহাৰে আৰ্দ্ৰতা লক ইন কৰাত সহায় কৰে আৰু শীতকালীন শুষ্কতাৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা দিয়ে ।

আই এ পিয়ে ছালৰ প্ৰাকৃতিক আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষা কৰা মৃদু ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাকে ধৰি কোমল ছালৰ যত্নৰ ৰুটিনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে**। জনছনৰ বেবীৰ সামগ্ৰীসমূহ এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ সৈতে নিখুঁতভাৱে মিল খায়, যাৰ ফলত আপোনাৰ শিশুৱে সৰ্বোত্তম যত্ন লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰে। কঠোৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ অবিহনে প্ৰস্তুত কৰা এই সামগ্ৰীসমূহে অভিভাৱকসকলক মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ফলপ্ৰসূ ফলাফল প্ৰদান কৰে।

আপোনাৰ শিশুটিৰ শীতকালীন যত্ন আৰম্ভ হয় আপুনি বিশ্বাস কৰিব পৰা সামগ্ৰী বাছি লোৱাৰ পৰা। জনছনৰ বেবী মিল্ক + ৰাইচ লোচন আৰু ক্ৰীমে আপোনাৰ শিশুৰ ছালখন হাইড্ৰেটেড আৰু কঠোৰ শীতকালীন উপাদানৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে এক ফলপ্ৰসূ সমাধান আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পুষ্টিকৰ উপাদান আৰু ক্লিনিকেলভাৱে প্ৰমাণিত সুৰক্ষাই নিশ্চিত কৰে যে ই আপোনাৰ শিশুৰ দৈনন্দিন জীৱনত এক নিখুঁত সংযোজন।

আপোনাৰ শিশুটিৰ শীতকালীন ছালৰ যত্নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহৰ ভিতৰত জনছন বেবীৰ গাখীৰ আৰু চাউলৰ উপাদানেৰে নিৰ্মিত তৈয়াৰী প্ৰ'ডাক্ট সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপুনি আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শীতকালীন যত্ন ল'ব পাৰে।

