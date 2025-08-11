মহিলাসকল সাৱধান হওঁক, অন্যথা জীৱন হৈ পৰিব অন্ধকাৰ

ডিজিটেল ডেস্ক: জীৱনশৈলীৰ অৱনতিৰ বাবে অধিকাংশ লোকেই এতিয়া খুব বেয়াকৈ মানসিক তথা শাৰিৰীক সমস্যাত ভূগিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক সমস্যা অৰ্থাৎ হতাশা আৰু উদ্বেগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। এই বিকাৰবোৰে ব্যক্তিৰ জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কিন্তু সময়মতে মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ কাৰণ, লক্ষণ আদিৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে। আজি এই বিষয়ে জানো আহক -
হতাশাৰ কাৰণ
হতাশাৰ বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে। চেৰোটনিন আৰু নৰেপিনেফ্ৰাইনৰ দৰে মস্তিষ্কৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ’লে হতাশা বৃদ্ধি হয়। জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা যেনে যৌৱন, গৰ্ভধাৰণ বা ৰজোনিবৃত্তিৰ সময়ত আনুবংশিক প্ৰৱণতা, মানসিক চাপ যেনে ক্ষতিকাৰকতা বা হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।
উদ্বেগৰ কাৰণসমূহ
মহিলাৰ উদ্বেগৰ বিকাৰ আনুবংশিক কাৰকৰ পৰা উদ্ভৱ হ'ব পাৰে।কিছুমান ব্যক্তিত্বৰ বিশেষত্ব যেনে মস্তিষ্কৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্যহীনতা যেনে চেৰোটনিন, পাৰিপাৰ্শ্বিক চাপ আৰু আদৰ্শবাদ বা নেতিবাচক চিন্তাৰ প্ৰকাৰেও উদ্বেগত অৰিহণা যোগাব পাৰে।
হতাশাৰ লক্ষণ
-মনত দুখ
- আগতে আনন্দ লাভ কৰা কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰুওৱা
- আভোক
-টোপনিৰ পৰিৱৰ্তন
- অপমানবোধ কৰা
- আত্মহত্যাৰ চিন্তা।
উদ্বেগৰ লক্ষণ
-অত্যাধিক চিন্তা
- অস্থিৰতা
- দ্ৰুত হৃদস্পন্দন
-পেশীৰ উত্তেজনা
- মনোযোগ দিয়াত অসুবিধা।
প্ৰতিৰোধ
হতাশা আৰু উদ্বেগক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমেই আপোনাৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী যেনে নিয়মীয়া ব্যায়াম, সন্তুলিত আহাৰ, পৰ্যাপ্ত টোপনি, ধ্যান বা যোগ কৰি চাপৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
চিকিৎসাৰ বিকল্পসমূহ
হতাশা আৰু উদ্বেগৰ বাবে কাৰ্যকৰী চিকিৎসা বিকল্পবোৰৰ ভিতৰত আছে মনোচিকিৎসা, যেনে চিবিটি, যি ব্যক্তিসকলক নেতিবাচক চিন্তা আৰু আচৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰে।প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চিকিৎসকে এণ্টিডিপ্ৰেচেণ্ট বা এণ্টি-এংজাইটিৰ ঔষধো দিব পাৰে।