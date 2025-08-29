টকা নাই! হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়া দিব পৰা নাই হাগ্ৰামাই...

ডিজিটেল সংবাদ, বাক্সাঃ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টকা নাই বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। দিব পৰা নাই হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়া। যাৰবাবে এতিয়া মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে নেতাগৰাকীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা চাৰে চাৰি বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰিছে হাগ্ৰামাই। এই মাটি বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছে ২২ কোটি টকা। এই টকাৰেই নিৰ্বাচন আৰু হেলিকপ্টাৰৰ খৰচ বহন কৰিব বিপিএফ প্ৰধানগৰাকীয়ে। এই কথা সদৰি কৰিছে স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়েই।
বাক্সা জিলাৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ডুমুনীত আগষ্টুচ তীগ্গাৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। লগতে তেওঁ উল্লখ কৰে, "কোনো দলে বিপিএফৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে।" ইফালে প্ৰমোদ বড়োক কটাক্ষ কৰি হাগ্ৰামাই কয় যে, "প্ৰমোদ বড়োৱে আজিলৈকে নিজৰ সমষ্টিয়ে বাচনি কৰিব পৰা নাই। প্ৰমোদ বড়োই মহিলা সকলক বেয়াকৈ ঠগাইছে, প্ৰমোদ বড়োৰ মিটিঙত ৫০০ টকা দিলে ৰাইজ যাব কিন্তু ভোট নিদিয়ে" বুলিও মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে।
আনহাতে, "চৰকাৰ বিপিএফৰে হ'ব। বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিবই, গতিকে নাচ গান কৰি ফূৰ্তি কৰিছো" বুলি কৈ মঞ্চৰ পৰা ৰাইজৰ মাজলৈ নামি গৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে, আদিবাসী অধ্যুষিত জিএছপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটো নিজৰ হাতলৈ নিয়াৰ বাবে নতুন ৰণনীতি হাতত লৈছে হাগ্ৰামাই। "ৰাইজে বিপিএফক কিয় ভোট দিব, নিশ্চয় কিবা এটা আশা আছে আৰু ৰাইজৰ সেই আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ ওচৰলৈ নাহে" বুলিও মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে।