সদৌ অসম আহোম সভাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ আলোচনা চক্ৰ

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ সদৌ অসম আহোম সভাৰ বৃহত্তৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ১২ অক্টোবৰ, দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে খানাপাৰাত ঔদ্যোগিক আৰু সেৱা খণ্ডত যুৱক-যুৱতীসকলৰ স্ব-নিয়োজনৰ সম্ভাৱনীয়তা শীর্ষক এখনি আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে।
অসমৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশেষ আলোচনা চক্রখন পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা আবেলি ৩ বজালৈ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব।
উল্লেখ্য যে, দীপক গগৈয়ে সভাপতিত্ব কৰা তত্বগধুৰ আলোচনা চক্ৰখনিত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন শিক্ষানুস্থানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব।