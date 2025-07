ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা দেৱস্তুতি শর্মাৰ...

ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা দেৱস্তুতি শর্মাৰ...

উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা দেৱস্তুতি শর্মাই "Retellings as Postmodern Re-writes: Issues of Gender and Sexu-ality in the Hogarth Shakespeare Se-ries" শীর্ষক গৱেষণা গ্ৰন্থৰ