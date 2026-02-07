নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত অস্ত্রধাৰী যুৱকৰ সন্ত্রাস

&quot; \u09a8\u09bf\u09b6\u09be \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09f0 \u09f0\u09be\u099c\u09aa\u09a5\u09a4 \u0985\u09b8\u09cd\u09a4\u09cd\u09b0\u09a7\u09be\u09f0\u09c0 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u09f0 \u09b8\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09b0\u09be\u09b8 \u09ac\u09bf\u09b2\u09be\u09b8\u09c0 \u09ac\u09be\u09b9\u09a8\u09a4 \u0989\u09a0\u09bf \u09aa\u09bf\u09b7\u09cd\u099f\u09b2 \u09a6\u09c7\u0996\u09c1\u09f1\u09be\u0987 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u09f0 \u0989\u09a6\u09cd\u09ad\u09a3\u09cd\u09a1\u09be\u09b2\u09bf \u0997\u09a3\u09c7\u09b6\u0997\u09c1\u09f0\u09bf\u09f0 \u0989\u09f0\u09a3 \u09b8\u09c7\u0981\u09a4\u09c1\u09f0 \u09a4\u09b2\u09a4 \u00a0\u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u0989\u099a\u09cd\u099a \u09b8\u09cd\u09ac\u09f0\u09a4 \u09ae\u09bf\u0989\u099c\u09bf\u0995 \u09ac\u099c\u09be\u0987 \u09ac\u09bf\u09b2\u09be\u09b8\u09c0 \u09ac\u09be\u09b9\u09a8\u09a4 \u0997\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u099c\u09a8\u00a0 \u09b8\u09be\u09ae\u09be\u099c\u09bf\u0995 \u09ae\u09be\u09a7\u09cd\u09af\u09ae\u09a4 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u099c\u09a8\u09c7 \u0986\u09aa\u09b2\u09cb\u09a1 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u098f\u0987 \u09ad\u09bf\u09a1\u09bf\u0985&amp;#x27; &quot;