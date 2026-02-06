মহানগৰীৰ গড়চুকত আৰক্ষীৰ অভিযান

&quot; \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09f0 \u0997\u09a1\u09bc\u099a\u09c1\u0995\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8\u09a4 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8 \u09a8\u0995\u09b2 \u09b8\u09cb\u09a3\u09f0 \u09a8\u09be\u0993, \u09eb\u09e6\u09e6 \u099f\u0995\u09c0\u09df\u09be \u09a8\u0995\u09b2 \u09a8\u09cb\u099f \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09ac\u09f0\u09be\u0997\u09be\u0981\u09f1\u09f0 \u09ac\u09c7\u09b2\u09f1\u09be\u09b2\u09c0 \u09aa\u09a5\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09b0\u09c0\u0996\u09bf\u09a8\u09bf \u09a7\u09c3\u09a4 \u09b8\u09f0\u09ac\u09f0\u09be\u09b9\u0995\u09be\u09f0\u09c0\u099f\u09cb \u09b2\u0996\u09bf\u09ae\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09e8\u09a8\u0982 \u09b8\u09cb\u09a3\u09be\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09f0\u09c1\u09b8\u09cd\u09a4\u09ae \u0986\u09b2\u09c0 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09f0\u09cd\u09ad\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09df\u09c7 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4\u00a0 &quot;