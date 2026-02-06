চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটী অসম

মহানগৰীৰ গড়চুকত আৰক্ষীৰ অভিযান

মহানগৰীৰ গড়চুকত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত দুখন নকল সোণৰ নাও, ৫০০ টকীয়া নকল নোট জব্দ।

Asomiya Pratidin
  • মহানগৰীৰ গড়চুকত আৰক্ষীৰ অভিযান
  • অভিযানত দুখন নকল সোণৰ নাও, ৫০০ টকীয়া নকল নোট জব্দ
  • বৰাগাঁৱৰ বেলৱালী পথৰ পৰা জব্দ সামগ্রীখিনি
  • ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো লখিমপুৰৰ ২নং সোণাপুৰৰ ৰুস্তম আলী
  • ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত 

