তৃতীয় মেৰু আৰু পূব হিমালয়ৰ ভৱিষ্যতক লৈ মনোজ্ঞ আলোচনা চক্ৰ

ডিজিটেল সংবাদ গুৱাহাটীঃ বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে দ্বাদশ পূব হিমালয়ান প্ৰকৃতিবিজ্ঞান মঞ্চ শীৰ্ষক এক আন্তৰ্জাতিক আলোচনা চক্ৰ৷ মহানগৰীৰৰ চাৰিটা স্থানত একেলগে এই আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়৷

তৃতীয় মেৰু আৰু হিমসাগৰ [পূব হিমালয়]ৰ ভৱিষ্যত বিষয় লৈ হোটেল ভিভাণ্টাত শুভাৰম্ভ কৰা আলোচনা চক্ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে এইচ ডি এফ চি বেংক লিমিটেডৰ উপ-পৰিচালন সঞ্চালক কাইজাদ ভাৰুচা, টাটা ষ্টীল ফাউণ্ডেছনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সৌৰভ ৰয় আৰু বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ৷

তৃতীয় মেৰুৰ গুৰুত্ব, জলবায়ু আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে ইয়াৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ভাৰুচাই কয় ‘আমাৰ পৃথিৱীখন সংকটৰ অৱস্থাত থকাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো ব্যৱস্থাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব লাগিব বিপদ প্ৰশমন৷ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষতিয়ে সমাজৰ দুৰ্বল লোকসকলক আটাইতকৈ বেছি আঘাত কৰে৷ আমাৰ সমাজত পেঞ্চন, বীমাৰ সুবিধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বেছি৷ বিকশিত ভাৰতৰ আৰ্থিক গতি দৃঢ় কৰাৰ সময়তে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দিশটোও উপলদ্ধি কৰিব লাগিব৷ পৰিৱেশ আৰু সামাজিক যথাযথ পৰিশ্ৰম যিকোনো বিনিয়োগৰে অংশ হ’ব লাগিব৷’

ইফালে, খিলঞ্জীয়া দৃষ্টিভংগীক একত্ৰিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰি সৌৰভ ৰায়ে কয় ‘বহু খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ে নিজৰ পৰিচয় আৰু বংশাৱলী প্ৰকৃতিৰ পৰাই বিচাৰি লয়৷ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো উত্তৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুতে আছে৷ ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰাটো আমাৰ প্ৰধান কাম৷’

আলোচনা চক্ৰত ভাগ লৈ কংগো গণৰাজ্যৰ কাছাইৰ বাকৱা লুণ্টু জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত শাসক এইচ আৰ এইচ ৰাণী ডিয়াম্বি কাবাটুছুইলা পূব হিমালয় আৰু তৃতীয় মেৰুক বিশ্বৰ মঞ্চত কেনেকৈ উন্নীত কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে কয় ‘আমি একত্ৰিত হৈ আমাৰ নিয়োগৰ চৰ্তসমূহ পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব৷

উল্লেখ্য যে ১৫খন দেশৰ ৮০ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ লোৱা দুদিনীয়া এই আলোচনা চক্ৰত জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তৃতীয় মেৰুত জলবায়ুৰ ওপৰত জৰুৰী ব্যৱস্থা আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে৷ প্ৰথমদিনা হোৱা কেবাখনো পৃথক আলোচনাত বিশেষজ্ঞসকলে তৃতীয় মেৰুৰ হিমবাহৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ কোটি কোটি লোকৰ জলবায়ু ব্যৱস্থা আৰু জলভাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বব্যাপী ভূমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়৷

ইফালে, প্ৰথমদিনাৰ আবেলিৰ এখন মিডিয়া বিষয়ক আলোচনাত অংশ লয় সাংবাদিক মৃণাল তালুকদাৰ, সুস্মিতা গোস্বামী আৰু বৰ্ষা দাসে৷ দিনটোৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ধাৰাবাহিক পেনেল আৰু কৰ্মশালাত মূল ব্যক্তিসকলে প্ৰাকৃতিক মূলধন মূল্যায়ন কৌশল আৰু ই এছ জিৰ নিয়ম শক্তিশালী কৰাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশত ব্যৱসায়িক বিনিয়োগক আগুৱাই নিয়াৰ পথসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে৷

নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনক অনুঘটক হিচাপে কাম কৰা, জলভাগ আৰু জল সুৰক্ষা পৰিচালনা কৰা, সংৰক্ষণ আৰু জলবায়ুৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ সহায় লোৱা কাৰ্য আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য চুক্তিৰ লক্ষ্যৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ লক্ষ্য তথা সুৰক্ষিত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়াত বিশেষজ্ঞসকলে মতপোষন কৰে৷

ইফালে, আজিয়ে বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত ৰয়েল গ্ল’বেল বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়তো বিশেষ আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰা হয়। য'ত, দেশী-বিদেশী বক্তাই অংশ লৈ তৃতীয় মেৰুৰ সজাগতা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰকৃতিৰ ইতিবাচক অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ভৱিষ্যতৰ পথসমূহৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বিষয়ে অবগত কৰে৷

২৭ নৱেম্বৰত জলবায়ু স্থিতিস্থাপক কৃষিভূমি নিৰ্মাণ, আৱৰ্জনা পৰিচালনা আৰু বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত অধিক আলোচনাৰে মঞ্চখন চলি থাকিব৷

