অসমৰ আগৰ কাঠৰ জৰিয়তে বিশ্ব বজাৰ দখলৰ চেষ্টাঃ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ব্যাখ্যা কৰিলে ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা

অসমৰ আগৰ কাঠৰ জৰিয়তে বিশ্ব বজাৰ দখলৰ চেষ্টাঃ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ব্যাখ্যা কৰিলে ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা

এডভান্টেজ আছাম ২.০ বিনিয়োগ সন্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনটোত অনুষ্ঠিত হয় "Agarwood Processing and Value Addition: Assam’s Next Big Opportunity” শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ।