অসম গ্ৰন্থমেলা : ৫ কোটি ৫৫ লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰীৰ অভিলেখেৰে সফল সামৰণি

ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰচনাৱলী , আৱাহনৰ একত্ৰ সংকলন, ড° প্ৰাণজিৎ বৰা সম্পাদিত নৱকান্ত বৰুৱা ৰচনাৱলী, ড° বিপুলজ্যোতি শইকীয়া সম্পাদিত হীৰেন ভট্টাচাৰ্য ৰচনাৱলী, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য বঁটা-২০২৩ লাভ কৰা ড° ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ ইনাৰ লেণ্ডস্কেইপ্‌ছ ৷ একেদৰে অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ Saint Saviour Soul Society, ৰুবুল মাউতৰ মোৰো এটা সপোন আছে, মৃণাল কলিতাৰ বকুল ফুলৰ দৰে, গীতালি বৰাৰ এটি জোনাকীৰ কথকতা, প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প, মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ দেশান্তৰৰ খবৰ, দিলীপ চন্দনৰ মায়াবন বিহাৰ, পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নিমাখিত কবিতা, বিনোদ ভাগৱতীৰ তেজে ধোৱা ছিমছাং, বিতোপন বৰবৰাৰ ২১ গ্ৰামৰ জীৱন,অজন্তা বুঢ়াগোহাঁইৰ উপন্যাস কুৰঙ্গনয়নী, ড° ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ পানী মেটেকাৰ ফুল, ইন্দ্ৰানী বৰুৱাৰ The home coming and other stories আদি গ্ৰন্থসমূহ পাঠকে আদৰি লোৱা দেখা গৈছে ৷