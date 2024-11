দৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল ৰেহাইৰ ধন মুকলি

ডিজিটেল ডেস্কঃ এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত নাথাকিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহত আৰু নিয়োগ নকৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। বিদ্যালয়সমূহত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বিতৰ্কৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে।

আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ৰ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ মাচুল ৰেহাইৰ ধন মুকলিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা জানিবলৈ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে। অৱশ্যে বিদ্যালয়সমূহত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰিবৰ্তে নিয়োগ কৰা হ'ব মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ।

এই মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে বিশেষ ভূমিকা পালন নকৰিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয়সমূহেই এই পদত নিয়োগৰ দায়িত্ব পালন কৰিব।

তাৰোপৰি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিষয় অনুপাতে সম্পন্ন হ’ব শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰে বাবে এতিয়াৰে পৰা বিষয়ৰ সবিশেষো দাখিল কৰিব লাগিব।

বিষয় অনুসৰি প্ৰতিটো বিষয়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে লাগিব নূন্যতম ১০ গৰাকী। তাৰোপৰি গণিতৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগতে গণিতৰ শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে সংশোধন কৰা হৈছে চাকৰি সেৱা বিধিৰ।

আনহাতে শিক্ষা বিভাগত ভৱিষ্যতে আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নহয় বুলিও আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে অৱগত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। এতিয়াৰে পৰা কেৱল নিয়মীয়া পদতহে হ’ব নিযুক্তি।

প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিব লাগিব টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি শীঘ্ৰেই পুনৰ ৯ হাজাৰ পদত নিয়োগ কৰা হ’ব শিক্ষক। শিক্ষকসকলৰ স্থানীয় ভাষাৰ ওপৰত থাকিব লাগিব জ্ঞান। আগন্তুক শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা সকলো বিদ্যালয়তে হ’ব স্মাৰ্ট ক্লাছ ৰুম।

আনহাতে অনুষ্ঠানত তেওঁ শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া হোৱা উচিত বুলি মন্তব্য কৰি কয়, টিউচনৰ নামত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা মাচুল আদায় কৰাটো নিয়ম বৰ্হিভূত কাৰ্য। পাঠদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে শিক্ষকক দৰমহা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পাছতো টিউচনৰ নামত মাচুল লোৱাৰ যুক্তিযুক্ততা ক’ত বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে।

তেওঁ কয় এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ত মাচুল ল’ব নোৱাৰিব। উল্লেখ্য, আজি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত দাৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নামভৰ্তিৰ মাচুল ৰেহাইৰ ধন মুকলি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই শিক্ষামন্ত্ৰী ড০ পেগুৱে অত্যন্ত সুখী বুলি মন্তব্য কৰিছে।

অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত ১,১৪৫খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আজি এই আঁচনিৰ বাবে আবণ্টিত মুঠ ১৮ কোটি টকা ডিবিটিযোগে প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে উপকৃত হোৱা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মুঠ ২,৫০,৮৯৯ শিক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনৰ উৎকৰ্ষতাও কামনা কৰিছে।

ডাঃ পেগুৱে কয়, ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰণৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অব্যাহত থকা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা সকলো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেৱা আৰু সাধনাৰ মাজেৰে সাৰ্থক হ'ব বুলি আমি আশাবাদী।

আজিৰ অনুষ্ঠানত শিক্ষা সচিব শ্ৰীনাৰায়ণ কোঁৱৰৰ লগতে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ আন বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে।

