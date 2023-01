সকলোকে পিছ পেলাই নতুন অভিলেখৰ দিশে পাঠান

#Pathaan at *national chains*… Day 2… Update: 6.30 pm.#PVR: 12.55 cr#INOX: 10.55 cr#Cinepolis 5.63 cr

Total: ₹ 28.73 cr

PHENOMENAL.



Note: #Pathaan *entire Day 1* at *national chains* was ₹ 27.08 cr.



Day 2 HINDI can touch ₹ 64 cr / ₹ 65 cr. #India biz. pic.twitter.com/wl28uN3gcQ