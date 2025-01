পাপ খণ্ডন কৰিবলৈ গৈ হেৰুৱালে জীৱন...

উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা মহাকুম্ভত অমৃত স্নান কৰিবলৈ গৈ আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ বজাত পদপিষ্ট হৈ বহু ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে। আহতও হৈছে কেইবা শতাধিক। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে যদিও ১০ ৰ পৰা ১৫ গৰাকী ভক্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তথাপিও এই সংখ্যা আৰু অধিক বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

মহাকুম্ভস্থলীত থকা একাংশ ভক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে মৃতকৰ সংখ্যাই শতকৰ ধৰ স্পৰ্শ কৰিলেও আচৰিত হ’বলগীয়া একো নহ’ব বুলি জনাইছে। তেওঁলোকে জনোৱা মতে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে সংগমস্থলীত অমৃত স্নান কৰিবলৈ কোটি কোটি ভক্তৰ সমাগম হৈছিল।

এটা পৰ্যায়ত প্ৰাশসনে তাৰ প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিবলৈয়ো বাধ্য হৈছিল। চৰকাৰী তথ্য মতে আজি পুৱা প্ৰায় ৬ বজালৈকে ডেৰ কোটি ভক্তই অমৃত স্নান কৰিছে। সেয়ে স্বাভাৱিকতে একে সাগৰসম ভক্তৰ সমাগমৰ ফলত সংগমস্থলীত ঠেলা-হেঁচা লাগে।

এই ঠেলা-হেঁচাৰ ফলতে পদপিষ্টৰ দৰে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই। এক্সত ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিভিন্ন সৰু সৰু দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে। সেই দৃশ্য সমূহেও কিন্তু এই ঘটনা কিমান ভয়াৱহ আছিল তাৰ এক উমান দিয়ে।

