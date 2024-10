আইৰ মুখৰ ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি

অৱশ্যে ইয়াৰ আগেয়ে মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে যোগোৱা বৰঙণি উল্লেখনীয়। এই অৱদানৰ অন্যতম চানেকী অৰুণোদই কাকত। সমান্তৰালকৈ নাম ল’ব পাৰি ১৮৩৯ চনত উইলিয়াম ৰবিন্সনে ৰচনা কৰা A Grammar of the Assamese Languageৰ নাম। ইয়াৰ পাছতে ১৮৪৮ চনত ড০ নাথান ব্ৰাউনে ৰচনা কৰা Grammatical Notes on the Assamese Language। এইখন আছিল অসমীয়া ভাষাৰ দ্বিতীয়খন ব্যাকৰণ।