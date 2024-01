'কিতাপ' ফেৰিৱালাৰ মাল নহয়...

ইয়াক এটা ফেনমেনন বুলি ধৰিলে তাৰ বাখ্যা হব- A phenomenon observed on social networking sites. FoMO includes two processes; firstly, perception of missing out, followed up with a compulsive behavior to maintain these social connections.

ইয়াৰ ভাল-বেয়া দুয়োটাৰে প্ৰভাৱ আছে। গ্ৰন্থমেলাৰ বতৰ এয়া। এখন গ্ৰন্থ হাতত লৈ মানুহে যদি সেই গ্ৰন্থখন ক্ৰয় আৰু তাৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰে তেন্তে সেই গ্ৰন্থখনৰ বিক্ৰী প্ৰচাৰ দুয়োটায়ে বাঢ়ে।

একেদৰে এখন বেয়া গ্ৰন্থক যদি ভাল বুলি প্ৰচাৰৰ বলত বা সামাজিক মাধ্যমৰ জোৰত পাঠকৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হয় তেন্তে সেই কাৰ্যই এজন পাঠকক হতাশ কৰিব। সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ গ্ৰন্থমেলাতো ভালদৰে পৰিছে। সেয়েহে কোনো এজন পাঠকে গ্ৰন্থমেলালৈ অহা পূৰ্বে প্ৰায়েই এক প্ৰশ্ন কৰে এইবাৰ কোনখন কিতাপ চলিছে।