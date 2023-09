সংবিধানে কি কয়?

ইয়াৰ পাছতে দেশৰ নামক লৈ এতিয়া বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত সংবিধানত কি কোৱা হৈছে সেয়া বুজি উঠাতো প্ৰয়োজনীয়। সংবিধানৰ ১.১ নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে চৰকাৰী বা অনানুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যৰ বাবে দেশৰ নাম কি হ'ব। এই অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে India, that is Bharat, shall be a union of states '(ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত, ৰাজ্যসমূহৰ এক সংঘ হ'ব' )