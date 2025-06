মোডী ৩.০ : সফলতা বনাম সমালোচনা...

৯ জুন, ২০২৪ ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। আৰম্ভ হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল।

অৱশ্যে পূৰ্বৰ দুটা কাৰ্যকালতকৈ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা সংসদত মোডীৰ নেতৃত্বাধীন তৃতীয়খন এন ডি এ চৰকাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত দুৰ্বল। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলুগু দেশম পাৰ্টি আৰু নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ এইবাৰৰ এন ডি এ চৰকাৰৰ মূল শক্তি।

চৰকাৰ সুস্থিৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা দলৰ ওপৰতেই অধিক ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে। সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে দুয়োটা দলকে।

এইদৰেই তৃ়তীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথম আৰু সৰ্বমুঠ ১১ টা বছৰ কেন্দ্ৰত অতিক্ৰম কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ এন ডি এ চৰকাৰে। সেয়ে এই সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ সফলতা আৰু বিফলতাক লৈ দেশজুৰি আলোচনা হৈছে।

India’s Vikas Yatra, showcased through interesting videos, infographics, articles and more on the NaMo App... Do explore. https://t.co/VdFMHo1pNH#11YearsOfSeva