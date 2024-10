মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই সৱল কৰিব ভাৰতৰ অৰ্থনীতি !

ইৰাণৰ তৈল ভাণ্ডাৰ বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহৎ। প্ৰাকৃতিক গেছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ ইৰাণ বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি। পেট্ৰলিয়মা ৰপ্তানিকাৰী দেশসমূহৰ সংগঠন The Organization of the Petroleum Exporting Countries চমুকৈ অপেক (OPEC)ৰ ভিতৰত ইৰাণ হৈছে তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ উৎপাদনকাৰী দেশ। প্ৰতিদিনে ইৰাণে প্ৰায় ৩ নিযুত বেৰল সাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰে।

সেয়েহে ইজৰাইলে ইৰাণৰ এই তৈল ভাণ্ডাৰ বা তৈল উৎপাদনস্থলীসমূহক লক্ষ্য কৰি যদি আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে তেন্তে সমগ্ৰ বিশ্বতে সাৰুৱাতেলৰ ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পৰিব। ফলত সাৰুৱাতেলৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য বৃদ্ধি নিশ্চিত হৈ পৰিব।