যিবোৰ কথা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই মনত ৰখা উচিত...

অসমীয়া কোন?

অসমীয়া কোন তাক লৈ চৰ্চা আৰু বিতৰ্ক চলিছে। অসমীয়া কোন ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰ্যালোচনাৰ সলনি অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ এক মতানৈক্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে অসম চুক্তিৰ ৬নং দফা কাৰ্যকৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।

অসম চুক্তিৰ ৬নং দফাত উল্লেখ থকা কথাখিনি আছিল- 'Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the culture, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.'

অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত কোনেও ভৱা নাছিল যে এদিন অসমতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব। অসমত বাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকসকলকে অসমীয়া বুলি সেই সময়ত আছু, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰে গণ্য কৰিছিল।

অসম আন্দোলনৰ পাছত নব্বৈৰ দশকত জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজতো স্ব-অধিকাৰক লৈ জংগী আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হ'ল। অসমৰ খিলঞ্জীয়া বুলি বহু জনগোষ্ঠীয়ে মানি ল'লেও তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বুলি মানি ল'ব নোখোজে। বড়ো সকলে সেই কথা স্পষ্টকৈ ক'লে। প্ৰশ্ন আহিল- পূব বংগীয় লোকসকল খিলঞ্জীয়া হ'ব নে নহয়?

যি সকল লোকৰ আগমণৰ বিৰুদ্ধে অসম আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল, সেই লোকসকলে খিলঞ্জীয়াৰ মৰ্যাদা পাব নেকি? অসমৰ জাতীয়তাবাদী শিৱিৰে এই দিশটোক সঠিক ৰূপত আগুৱাই নিব নোৱাৰিলে। এফালে কোৱা হ'ল তেওঁলোক অসমীয়া, আনফালে অসমীয়া সকলৰ সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচত তেওঁলোক অন্তৰ্ভূক্ত হ'ব নে নাই তাক লৈ এক ধূসৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল।

২০০৫ চনত আছু, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত অসমীয়াৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষাকৱচৰ কথা মানি ল'লেও ইয়াৰ স্বৰূপ কি হ'ব, সেই সিদ্ধান্ত নহ'ল।

এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পাছতেই অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ আলোচনা তীব্ৰতৰ হ'ল। সেই সময়তে এচাম বুদ্ধিজীৱীয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ নিজস্ব মত আগবঢ়াইছিল। অসম সাহিত্যসভাৰ তেতিয়াৰ সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই কোনো ভিত্তিবৰ্ষক আধাৰৰূপে লোৱাতকৈ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পূৰ্বে অসমত বাস কৰা সকলক খিলঞ্জীয়া বুলি আখ্যা দিয়াৰ পক্ষত থিয় দিছিল।

অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ বাবে ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটক অতি সুক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। এই সংজ্ঞা অসমীয়া ভাষাৰ পৰা নে অসমত বাসকৰা লোকসকলৰ পৰা নিৰূপণ কৰা হ'ব সেয়াও এক ডাঙৰ সমস্যাৰূপে থিয় দিছিল।

অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ তেতিয়াৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈয়েও উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। ৫০টাতকৈও অধিক দল-সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত বহি তেওঁ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ চেষ্টা কৰিছিল। ২০১৫ চনত এই উদ্যোগ লৈছিল তেতিয়াৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈয়ে।

অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ প্ৰচেষ্টাক মানি লোৱা নাছিল বড়ো সাহিত্য সভাই। অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া কোন নিৰূপণৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল, সেয়া মানি নলওঁ বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈক অৱগত কৰিছিল। ২০১৫ চনৰ ১১ মাৰ্চত এই কথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক তেওঁলোকে জনাইছিল।

অসমীয়া কোন এই সংজ্ঞাক লৈ যি চৰ্চা হৈছিল, সেই চৰ্চাই এক উদাৰ আৰু বহল অৰ্থৰ অসমীয়াত্বক সন্ধান কৰাৰ সলনি একাংশ খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীৰ আপত্তি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল কিছু পক্ষই। যাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল।