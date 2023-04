'ইউ এন এছ ডব্লিউ'ত আন এগৰাকী অসমীয়া মহিলা

এই ক্ষেত্ৰ খনত যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ দত্তই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰন্থৰ উপৰিও পঢ়ি ভাল পাই বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ উপন্যাসিক সকলৰ উপন্য়াস। অতি ব্যস্ত থকা ৰুক্মী দত্তই এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে গৱেষণাৰ কামতেই তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয় । সেয়েহে সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ আজৰি সময় কেনেকৈ কটায় বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে তেওঁ উত্তৰ দিছিল i wish i had free time to spent .

ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইছ চিষ্টেমৰ সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰি ভালপোৱা ৰুক্মী দত্তই গৱেষণাৰ এই ক্ষেত্ৰখনৰ বাহিৰে আন একো কথা ভাবিবই নোৱাৰে। অন্নদা গোঁহাইৰ দৰে এই গৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে এতিয়া একেখন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে নিজৰ ক্ষেত্ৰ খনৰ নতুন পৰিচয় তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতৰ স্বামী ড০ দুশ্মন্ত দত্তও অষ্ট্ৰেলিয়াতে কৰ্মৰত। তেখেত এজন বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বিশেষজ্ঞ।

তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী। উল্লেখ্য যে, ৰুক্মী দত্তৰ পিতৃ আছিল নগাঁও দশন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। তেখেতৰ নাম বীৰন্দ্ৰ নাথ দাস। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষালৈকে তেওঁ অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়া শুনা কৰিছিল। অসমৰ নাৰীয়ে এতিয়া এনেদৰে বিশ্বজুৰি খ্যাতি আজুৰিছে। সেই খবৰবোৰে অসমত গৌৰান্বিত কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক নিসন্দেহে উৎসাহিত কৰিব।