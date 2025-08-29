চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ঢকুৱাখনাত অৰুনোদই আঁচনি বিক্রেতাৰ ৰূপত বিজেপি নেতা...

অৰুনোদই আঁচনিৰ নামত দালালি কৰি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰা এইসকল গেৰুৱা নেতাক গঞা মহিলাই সংগৃহীত পুঁজি উভতাই খুজিলেও ককৰ্থনাহে লাভ কৰা বুলি জনালে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক ।

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনা: চৰকাৰী আঁচনিৰ আবন্টনৰ নামত ফুটা কড়ি এটা ল'লেও জে'লৰ ভাত খাব লাগিব। এয়া আছিল ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সকীয়নী। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই সকীয়নিক পদপিষ্ট কৰি কাৰ্যতঃ ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বৃদ্ধঙ্গুষ্ঠহে প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঢকুৱাখনা বিজেপিৰ দুজন নেতাই । 

ক্ষমতাৰ বলত গুৰু গোঁসাই নমনা এই দাম্ভিক নেতা দুজন ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক নৱ দলেৰো ঘনিষ্ঠ। ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম ঢকুৱাখনা গাঁও পঞ্চায়তৰ সুঁতিমুখ গাঁওবাসী একাংশ ভুক্তভোগীৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ গাঁওখনৰ দৰিদ্ৰ,নিঃস্ব, উপাৰ্জনহীন নাগৰিকক চৰকাৰ প্ৰদত্ত গ্ৰামোন্নয়ন আঁচনি প্ৰদানৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে দুজন স্থানীয় বিজেপি নেতাই।

গাঁওখনৰ শ্ৰমজীৱী মহিলা সকলক "অৰুনোদই" আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ সুবিধা কৰি দি ইয়াৰ বাবদ ১ হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি  ১ হাজাৰ ৫শ আৰু ২ হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা সংগ্ৰহত নামিছে দুই গেৰুৱা নেতা । ঘৰে ঘৰে গৈ দৰিদ্ৰ মহিলা সকলক প্ৰলোভিত কৰি অৰুনোদই আঁচনি প্ৰদানৰ বাবে উক্ত পুঁজি দিয়াটো বাধ্যতামূলক বুলি চলাহী কথাৰে পতিয়ন নিয়াই ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন।

বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভুক্তভোগী মহিলা সকলে জনোৱা মতে সুঁতিমুখ গাঁওখনৰ গেৰুৱা দলৰ বুথ সভাপতি দুৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু ঢকুৱাখনা জিলা বিজেপিৰ অনুসূচীত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি ধীৰেন দাসে গাওঁখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক দৰিদ্ৰ মহিলাৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে সংগ্ৰহ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি ।

গাঁওখনৰ মদন দাসৰো সহযোগিতা থকা বুলি ভুক্তভোগী ৰাইজে অভিযোগ তুলি পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো এগৰাকী মহিলাক এই সকল অৰ্থলোভী গেৰুৱা নেতাই অৰুনোদই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী কৰিব নোৱাৰিলে বুলি ক্ষোভেৰে জনায়।

তাৰোপৰি একাংশ  দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী মহিলাই দুই গেৰুৱা নেতাই দাবী কৰা পৰিমানৰ কমিচন আদায় নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁলোকৰ নাম অৰুনোদই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি দিয়া বুলি প্রত্যয়েৰে জনায়।

চৰকাৰী আঁচনিৰ বিক্ৰী কৰি , অৰুনোদই আঁচনিৰ নামত দালালি কৰি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰা এইসকল গেৰুৱা নেতাক গঞা মহিলাই সংগৃহীত পুঁজি উভতাই খুজিলেও ককৰ্থনাহে লাভ কৰা বুলি জনালে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক ।

জিলা বিজেপি আৰু বুথ কেন্দ্ৰৰ শীর্ষ পদবী লাভ কৰি দৌৰাত্ম্য চলোৱা দুৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু ধীৰেন দাসে এনেদৰে দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ টেঁটু চেপা দি নির্লজ বেহা আৰম্ভ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এইক্ষেত্ৰত নৱনিযুক্ত সমজিলা আয়ুক্ত সংস্কৃতি ছুমানীৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ।

পূৰ্বে অৰুনোদই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তালিকাত নাম থকা স্বত্বেও কমিচন নিদিয়াৰ বাবে নাম কৰ্তন কৰা, গেৰুৱা নেতাৰ আত্মীয় স্বজনক ,ধনৱন্ত ব্যক্তিক অৰুনোদই আঁচনি প্ৰদান কৰা আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰলোভন দি অর্থসংগ্ৰহ কৰি নাগৰিকক ৰাম ঠগণ দিয়া অবিবেচকী কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত সমজিলা আয়ুক্তই এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে।

উল্লেখযোগ্য দুগৰাকী স্থানীয় গেৰুৱা নেতাৰ এনে সুবিধা ভোগী কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত নৱনিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী অজন্তা দাসৰো শেহতীয়া ভাবে অৱগত হৈছে । গেৰুৱা নেতা হোৱাৰ বাবেই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি অসৎ উপায়েৰে দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰা নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ সমজুৱা দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী সুঁতিমুখ গাঁওৰ মহিলা সকলে । 

সততে স্বচ্ছ দুৰ্নীতি মুক্ত ,বিকশিত ,আধুনিক ঢকুৱাখনাৰ শ্লোগান দি অহা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি স্বৰূপ কোঁৱৰে দুই দলীয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে উথাপিত সমজুৱা অভিযোগ সম্বলিত  স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হব ।

