ভাৰতীয় টায়াৰ উদ্যোগত উল্লেখযোগ্য উত্থানৰ সম্ভাৱনা...

CRISIL Research ৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত টায়াৰ উদ্যোগৰ প্ৰায় ৬% বৃদ্ধি হৈছিল আৰু ২০২৬ বৰ্ষত সেই বৃদ্ধি অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ  আগন্তুক ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতীয় টায়াৰ উদ্যোগত উল্লেখযোগ্য উত্থানৰ অনুমান কৰা হৈছে। উদ্যোগটোৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, দেশৰ গাড়ী উৎপাদন বৃদ্ধি, পথ পৰিকাঠামো উন্নয়ন আৰু বাণিজ্যিক যানবাহনৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে টায়াৰ উদ্যোগটোৱে ৭-৮ শতাংশ বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছে।

CRISIL Research ৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত টায়াৰ উদ্যোগৰ প্ৰায় ৬% বৃদ্ধি হৈছিল আৰু ২০২৬ বৰ্ষত সেই বৃদ্ধি অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বিশেষকৈ ট্ৰাক আৰু বাছৰ বাবে টায়াৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, কাৰণ বাণিজ্যিক পৰিবহন খণ্ডত গতি বৃদ্ধি হৈছে।

জে কে টায়াৰ উদ্যোগৰ পৰিচালন সঞ্চালক এম ডি অংশুমান সিংহানিয়াই কয় যে, এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰখা, উৎপাদন দক্ষতা উন্নত কৰা লগতে অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰা।

ইয়াৰোপৰি আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰত এই বৃদ্ধি অধিক হ'ব বুলিও আশা কৰিছে এম ডি অংশুমান সিংহানিয়াই। অৱশ্যে ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়ন আৰু আমেৰিকাৰ শুল্কক কেন্দ্ৰ কৰি অনিশ্চয়তাৰ ফলত ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত হেডৱিণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

