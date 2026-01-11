বাক্সাৰ আঠিয়াবাৰীত আন্তঃজিলা মহিলা কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬ৰ আৰম্ভণি

ডিজিটেল ডেস্কঃ বাক্সাৰ আঠিয়াবাৰীত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈছে আন্তঃজিলা মহিলা কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৬। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসম তথা বিটিচি চৰকাৰে খেল মহাৰণৰ যোগেদি খেল জগতখনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নৱ প্ৰজন্ম।
উল্লেখ্য যে- বাক্সাৰ আঠিয়াবাৰীত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নাগেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী সোঁৱৰণী আন্তঃজিলা মহিলা কাবাদী খেলত অংশগ্ৰহন কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈৰ দল । বাক্সাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বহু যুৱক-যুৱতী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে সন্মান বুটলিৱলৈ সক্ষম হোৱাৰ কথা সদৰী কৰে সদৌ অসম কাবাদী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক ত্ৰিপাঠীয়ে।
প্ৰয়াত নাগেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাবাদি খেলৰ ৰেফাৰি আছিল। তেওঁৰ স্মৃতিতে শনিবাৰৰ পৰা অনুস্থিত হোৱা কাবাদি খেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকৰ মাজত শান্তি, ঐক্য অতুত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে সদৌ অসম কাবাদী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক ত্ৰিপাঠীয়ে।