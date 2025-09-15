পৰ্বতঝোৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ...

&quot; \u09aa\u09f0\u09cd\u09ac\u09a4\u099d\u09cb\u09f0\u09a4 \u0985\u099a\u09bf\u09a8\u09be\u0995\u09cd\u09a4 \u09af\u09c1\u09f1\u0995\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09a6\u09c7\u09b9 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0\u0964 \u09f0\u09be\u099c\u09be\u09aa\u09be\u09f0\u09be \u09a6\u09cd\u09ac\u09bf\u09a4\u09c0\u09df \u0996\u09a3\u09cd\u09a1 \u0997\u09be\u0981\u09f1\u09a4 \u09aa\u09a5\u09f0 \u0995\u09be\u09b7\u09a4 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09a6\u09c7\u09b9\u099f\u09cb\u0964 \u09ae\u09c3\u09a4\u09a6\u09c7\u09b9\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u09b9\u09af\u09bc \u098f\u099f\u09be \u09ae\u09cb\u09ac\u09be\u0987\u09b2 \u09ab\u09cb\u09a8\u0964 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09b2\u09c0\u09a4 \u0989\u09aa\u09b8\u09cd\u09a5\u09bf\u09a4 \u09a6\u09a3\u09cd\u09a1\u09be\u09a7\u09c0\u09b6\u0964 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09f0\u09cd\u09ad\u09a4 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09ac\u0997\u09f0\u09bf\u09ac\u09be\u09f0\u09c0 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09df\u09c7\u0964 &quot;