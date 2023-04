ৰাহুল গান্ধী হ'ল কাল, নহ'লে ২০১৪ তেই ফুলিছিল কপাল

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ দৰে কাকতে ২০১৩ত ২১ জানুৱাৰীৰ সংখ্যাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তৰুণ গগৈৰ সংঘাতক লৈ আন এক খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল । সেই বৰ্ষৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক টুইট প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ লিখিছিল, "অস্তমিত যাত্ৰাৰ লোক" ।

বাকযুদ্ধ লাহে লাহে তুংগত উঠিছিল দুয়োৰে মাজত । ২০১৩ চনৰ ১৬ জুলাইত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কাৰো নাম নোলোৱাকৈ এটা টুইট কৰিছিল । টুইটটোত তেওঁ লিখিছিল "We are loyal congress workers and we have no personal ambition. Except strengthening the party we need to get 12 out of 14 seats in loksabha polls”