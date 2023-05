তৰমুজৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে জামুগুৰিহাটৰ যুৱকে...

বৰ্তমান কৃষকগৰাকীয়ে উৎপাদন কৰা ৰং বিৰঙৰ তৰমুজে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰি বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ আদৰ্শ কৃষক শৰৎ বৰুৱাই কৰা আৰোহি আৰু বিচালা নামৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ তৰমুজ খেতিৰ বীজ যোগান ধৰা নউন ইউ চিদ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড (KNOWN YOU SEED (I) PVT LTD.) নামৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়া আচমত আলিয়ে ৰবিবাৰে সম্পূৰ্ণ খেতিপথাৰ পৰিদৰ্শন কৰি শলাগ লয় ৷