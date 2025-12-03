চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

Sonitpur অসম

ও পি কানৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শচীন্দ্ৰ দাসৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু

আজি দুপৰীয়া তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত তেওঁৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত তেওঁ মৃতদেহ নতুন শিঙৰী স্থিত বাসগৃহত অনা হয় ৷ ইয়াৰ লগে লগে কান্দোনৰ ৰোল উঠে ৷

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
1

ডিজিটেল সংবাদ, ঢেকীয়াজুলি:   শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি ৰাজহ চক্ৰৰ শিঙৰীৰ ও পি কানৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী শচীন্দ্ৰ দাস(৫৪)ৰ যোৱা নিশা ১০-৩০ মান নতুন শিঙৰীত অসম মালা পথত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৷ অতি অমায়িক শিক্ষকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷

তেওঁৰ মৃত্যুত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মৰ্মাহত হৈ পৰিছে৷ তেওঁৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি আজি বিদ্যালয়খনত পাঠদান বন্ধ ৰখা হয় ৷ আজি দুপৰীয়া তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত তেওঁৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত তেওঁ মৃতদেহ নতুন শিঙৰী স্থিত বাসগৃহত অনা হয় ৷ ইয়াৰ লগে লগে কান্দোনৰ ৰোল উঠে ৷

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ চনত ও পি কানৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰা শচীন্দ্ৰ দাসে ২০২৩ চনত এপ্ৰিলত বিদ্যালয়খনত প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ শিঙৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল ৷

 নতুন শিঙৰী বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷ লগতে জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি অসমৰ ঢেকীয়াজুলি শাখাৰ সদস্য হিচাপে সংগঠনটোৰ কাম-কাজত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ তেওঁ তেজপুৰ জিলা মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সংস্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আছিল ৷

তেওঁৰ বিয়োগত তেজপুৰ জিলা মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি চুচেন নাথ, উপ-সভাপতি সঞ্জয় কুমাৰ দাস আৰু সম্পাদক চন্দন নাথে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, শিক্ষক শচীন্দ্ৰ দাস এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক আছিল ৷ তেওঁৰ বিয়োগত শিক্ষক সমাজ তথা ৰাইজে এজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকক হেৰুৱালে বুলি সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াকেইজনে প্ৰকাশ কৰে ৷

 লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গক সমবেদনা জনায় ৷ তেওঁৰ বিয়োগত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি অসমৰ প্ৰধান সচিব সুস্নাতা গোস্বামীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁৰ বিয়োগত ঢেকীয়াজুলি মহকুমা নাগৰিক মঞ্চ, নতুন শিঙৰী বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতি, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ শিঙৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী, দুজন পুত্ৰ, দুজন ভাতৃৰ লগতে বহু গুনমুগ্ধক এৰি থৈ যায় ৷

ঢেকীয়াজুলি