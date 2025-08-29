চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জগদীশ বসুমতাৰীক অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডৰ পৰ্বতঝোৰাৰ প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান

ডিজিটেল সংবাদ,পৰ্বতঝোৰাঃ  বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সমূহৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা বৃদ্ধি হোৱা সময়তেই যোৱাকালি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড দলৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰ তালিকা ঘোষণা হোৱাত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১নং পৰ্বতঝোৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা জগদীশ বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰক্ষেপ কৰে।

জগদীশ বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰক্ষেপ কৰাত কাজিগাও দলীয় কাৰ্যালয়ত সমৰ্থক সকলে উষ্ম আদৰণি জনায়। নেতা গৰাকী কয় যে, এইবাৰ পৰ্বতঝোৰাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে মই জয়ী হম। ইউপিপিএল বিপিএফ বিজেপি কোনেও উন্নয়ন কৰা নাই সেয়ে ৰাইজে এইবাৰ এ পি বি দলক আঁকোৱালি লৈছে আৰু জিকাব।

কোকৰাঝাৰ