প্ৰথম পুৰস্কাৰ ৪০হাজাৰঃ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজেনাছ পিপ’লছ ফৰামৰ ৰচনা লিখা প্ৰতিযোগিতা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ পূৰ্বৰ অগ্ৰণী সংস্থা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজেনাছ পিপ’লছ ফৰাম চমুকৈ NEIPFএ আয়োজন কৰিছে এখনি ৰচনা লিখা প্ৰতিযোগিতা। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত উত্তৰ পূৰ্বৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে অধিক প্ৰসাৰ আৰু পুংখানুপুংখভাৱে জানিব পৰাকৈ আয়োজন কৰা এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ অন্তিম সময়সীমা ২০মে’ ২০২৪। প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বিষয় হৈছে- "The Role of Youth in Preserving and Promoting the Indigenous and Native Socio-Cultural Traditions Amidst the Modern World.