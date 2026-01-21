কঠিয়াতলীৰ ৰেংবেঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা...

&quot; \u09a8\u0997\u09be\u0981\u09f1\u09f0 \u0995\u09a0\u09bf\u09df\u09be\u09a4\u09b2\u09c0 \u09f0\u09c7\u0982\u09ac\u09c7\u0999\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be \u09e9\u09ec\u09a8\u0982 \u09f0\u09be\u09b7\u09cd\u099f\u09cd\u09f0\u09c0\u09df \u0998\u09be\u0987\u09aa\u09a5\u09f0 \u0995\u09be\u09b7\u09a4 \u09f0\u09c8 \u09a5\u0995\u09be \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u09a4 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be \u09a4\u09c0\u09ac\u09cd\u09f0\u09ac\u09c7\u0997\u09c0 \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u09f0 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u09a4 \u0986\u09b9\u09a4 \u099a\u09be\u09b2\u0995\u09b8\u09b9 \u09a6\u09c1\u099c\u09a8\u0995 \u09b8\u0982\u0995\u099f\u099c\u09a8\u0995\u09ad\u09be\u09f1\u09c7 \u09aa\u09cd\u09f0\u09c7\u09f0\u09a3 \u099a\u09bf\u0995\u09bf\u09ce\u09b8\u09be\u09b2\u09df\u09b2\u09c8 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09b2\u09c0\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0 \u0989\u09aa\u09b8\u09cd\u09a5\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u0995\u09f0\u09c7 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 &quot;