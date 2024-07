চিলঙনিত ৰাহাট হাস্পতাল এণ্ড ৰিৰ্চাচ চেণ্টাৰ মুকলি

ডিজিটেল সংবাদ,বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ কেইজনমান বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ উদ্যোগত we care for your cure মূলমন্ত্ৰৰে সোমবাৰে নিশা ৰাহাট হাস্পতাল এণ্ড ৰিৰ্চাচ চেণ্টাৰ (Raahat Hospital and Research Centre) শীৰ্ষক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন চিকিৎসালয় মুকলি কৰে।