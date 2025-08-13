স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কঠীয়াতলীত প্ৰাক্তন সৈনিক সকলক সম্বৰ্দ্ধনা

ডিজিটেল সংবাদ,কঠীয়াতলীঃ স্বাধীনতা দিৱস সমাগত। এই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কঠীয়াতলী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৩ নং ৱাৰ্ডৰ ওপৰবৰ লালুং গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান প্ৰাক্তন সৈনিকক সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয়।
গাঁও খনৰ বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্য বিনোদ পাটৰে প্ৰাক্তন সৈনিক সকলৰ নিজ নিজ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক একোখনকৈ গামোচা পিন্ধাই আৰু একোখনকৈ পতাকা প্ৰদান কৰে। দেশ মাতৃৰ সেৱা আগবঢ়াই অহা এইসকল প্ৰাক্তন সৈনিকৰ লগত কিছু সময় মত বিনিময় কৰে বিনোদ পাটৰে।
এই কাৰ্যসূচীত বিনোদ পাটৰৰ সংগ দিয়ে বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্য ৰাজেন পানিকা আৰু মুন শইকীয়াই। কঠীয়াতলী ওপৰবৰ লালুং গাঁৱৰ সক্ৰিয় বিজেপি কৰ্মী বিনোদ পাটৰে প্ৰাক্তন সৈনিক সকলক সন্মান জনায় সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে অঞ্চল বাসীয়ে।