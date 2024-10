অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত জলবায়ু অভিযোজন তথ্য কেন্দ্ৰ মুকলি

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ সহযোগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'ENACT- ASSAM(Enhancing Climate Adaptation of Vulnerable Communities through Nature-based Solutions and Gender-Transformative Approaches in Assam) প্ৰকল্পৰ অধীনত কঠিয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডৰ নিজ কঠিয়াতলি গাঁও পঞ্চায়তত এই জলবায়ু অভিযোজন তথ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়।