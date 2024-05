মৰিধল মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰ সম্পন্ন...

ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰঃ ধেমাজি জিলাৰ অন্যতম উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান মৰিধল মহাবিদ্যালয়ত শনিবাৰে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । Indian Council of Social Science Research চমুকৈ ICSSR ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তথা মহাবিদ্যালয়খনৰ ইংৰাজী আৰু দৰ্শন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুস্থিত কৰা " Women and Leadership in 21st Century India " শীৰ্ষক আলোচনাচক্ৰখনত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা শতাধিক গৱেষকে অংশগ্ৰহণ কৰি গৱেষণাপত্ৰ পাঠ আৰু জমা দিয়ে ।