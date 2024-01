বাইক আৰু ই-ৰিক্সাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত এজন

আনহাতে বাইক চালক কুশল দাস নামৰ যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। ই-ৰিক্সাৰ চালকৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত উত্তেজিত জনতাই বাইক চালক কুশল দাসৰ বাসগৃহত তাণ্ডৱ চলায়। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

দুৰ্ঘটনাতপতিত ই-ৰিক্সাখনৰ নম্বৰ AS 10 ER 0117 আৰু বাইক খনৰ নম্বৰ AS 01 EX 0740 । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।