অসম

জামুগুৰিহাটত বজ্ৰ পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন...

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ আজি পুৱাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা গাজনি ধেৰেকণি সহিতে অহা বৰষুণৰ মাজতে বজ্ৰ পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে জামুগুৰিহাটৰ সংগীয়া মাজৰ চুক গাঁৱৰ এখন বাসগৃহত৷

বজ্ৰ পৰাৰ ফলত গাঁওখনৰ থানেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ লগতে থকা লেট্ৰিনৰ পকী বেৰ ফালি পেলোৱাৰ লগতে ঘৰখনৰ বৈদ্যুতিক সা-সামগ্ৰী সমুহো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায়৷

বজ্ৰ পৰাৰ ফলত আনকি ঘৰৰ বাৰিতে থকা কলৰ গছ পৰ্যন্ত চিৰাচিৰ কৰি ফালি পেলাই৷কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ঘৰখনৰ গৃহস্থৰ৷আনহাতে বৰষুণৰ লগতে অহা ধুমুহা বতাহৰ ফলত জামুগুৰিহাটৰে বাহদোঙা বৰাচুকত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰি কেবাটাও বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা খৱৰ লাভ কৰা হৈছে৷

জামুগুৰিহাট