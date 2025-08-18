জামুগুৰিহাটত বজ্ৰ পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন...

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ আজি পুৱাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা গাজনি ধেৰেকণি সহিতে অহা বৰষুণৰ মাজতে বজ্ৰ পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে জামুগুৰিহাটৰ সংগীয়া মাজৰ চুক গাঁৱৰ এখন বাসগৃহত৷
বজ্ৰ পৰাৰ ফলত গাঁওখনৰ থানেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ লগতে থকা লেট্ৰিনৰ পকী বেৰ ফালি পেলোৱাৰ লগতে ঘৰখনৰ বৈদ্যুতিক সা-সামগ্ৰী সমুহো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায়৷
বজ্ৰ পৰাৰ ফলত আনকি ঘৰৰ বাৰিতে থকা কলৰ গছ পৰ্যন্ত চিৰাচিৰ কৰি ফালি পেলাই৷কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ঘৰখনৰ গৃহস্থৰ৷আনহাতে বৰষুণৰ লগতে অহা ধুমুহা বতাহৰ ফলত জামুগুৰিহাটৰে বাহদোঙা বৰাচুকত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰি কেবাটাও বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা খৱৰ লাভ কৰা হৈছে৷