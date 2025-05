মথাউৰি আৰু গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা পীযুষ হাজৰীকাৰ

ডিজিটেল সংবাদ গোলাঘাটঃ বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ বংকুৱালত মঙলবাৰে আবেলি বংকুৱাল মথাউৰি আৰু ৰিৰি গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হয় জল সম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মথাউৰি আৰু গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহাৰ সময়তো তেওঁৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ’ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰে সম্পৰ্কৰ কথা।

বংকোৱালত গৰাখহনীয়া আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান প্ৰীতি থকাৰ অভিযোগ কৰি তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে। বানপীড়িত বংকোৱালৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ বুজ ল’বলৈ আহি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত তেওঁ প্ৰসংগক্ৰমে ক্ৰিকেট মেচত পাকিস্তান হাৰিলে ফূৰ্তি কৰিবলৈ বাধা দিয়া কথাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে।

Visited Riri village in Bokakhat LAC today to inspect an erosion-hit area caused by the Brahmaputra. With monsoon approaching, I have directed Water Resources officials to begin anti-erosion work immediately. A permanent protection project is already prepared and will commence…

তেওঁ কয়, গৌৰৱ গগৈয়ে একমাত্ৰ ব্যক্তি যি ভাৰত জিকিলে ফূৰ্তি কৰিব নালাগে বুলি কয়। আনফালে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই বুলিও কটাক্ষ কৰি কাৰো নাম নোলোৱাকৈ প্ৰশ্ন কৰে প্ৰত্যেক মাহতে এজন ব্যক্তি বিদেশলৈ কিয় যায়?

Last year, a section of the embankment at Bongkual was breached by rising Brahmaputra waters.



A cofferdam and 6 mega geo-tubes were swiftly deployed to reconnect and reinforce the damaged section.



Today, I reviewed the site to ensure it remains strong and secure for the…