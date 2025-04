মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ গহপুৰৰ বন্দনা মিলিৰ

মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ গহপুৰৰ বন্দনা মিলিৰ

বন্দনা মিলি আমেৰিকা(ইউ এছ এ)ৰ মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া Association for the Study of Literature and Environment (ASLE) সন্মিলনত তেওঁৰ কৰ্মৰাজি উপস্থাপন কৰিবলৈ ASLE Travel Award ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে।