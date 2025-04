আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাম-কাজত বাধ্যতামূলক অসমীয়া ভাষা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি নলবাৰীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। সেই অনুসৰি চলিত এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা কৰা হ’ব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল। তাৰোপৰি আজি ১ ব’হাগৰ দিনটোৰ পৰাই ৰাজ্যৰ সকলো কাৰ্যালয়তে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়া ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক।

এতিয়াৰ পৰা সকলো চৰকাৰী অধিসূচনা অসমীয়াত।



Beginning this Bohag, Assamese will be the compulsory official language for all government notifications, orders, acts etc across Assam.



In the districts of Barak Valley and BTR, Bengali and Bodo languages shall be used respectively. pic.twitter.com/V1ajnznuOz