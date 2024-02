ডিজিটেল ডেস্কঃ মৰাণৰ খোৱাং মাধকলিৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ AS 22 C 7957 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিয়ে AS 06 X 0435 নম্বৰৰ মাৰুটি ভেনখনক ৷ ফলত মাৰুতি ভেনখনত অহা এজন লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷