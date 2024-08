চাপৰত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা: থিতাতে নিহত দুজন, আহত এজন

দুৰ্ঘটনা গ্ৰন্থ চাৰিচকীয়া ছুইফ্ট ডিজাৰৰ নম্বৰ AS 01 AO 3925 আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS 17 C 2141। বঙাইগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন আৰু ঘৰ অভিমুখে চাৰিচকীয়া বাহনখন আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ী দুখনৰ লগতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে।