দক্ষিণ কোৰিয়াৰ উদ্যোগপতি-বিষয়াৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত অধ্যক্ষতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ অহা ২৫ আৰু ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিতব্য এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি সন্মিলনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণৰ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনটোত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ উদ্যোগপতি-বিষয়াসকলৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে এডভাণ্টেজ অসম ২.০ হ'ব অসমৰ সৈতে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সু-সম্পৰ্কৰ এক মুখ্য স্তম্ভ।

উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত এডভাণ্টেজ আছাম সন্মিলনলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ভ্রমণ কৰিছে। বিভিন্ন দেশত এডভাণ্টেজ আছাম ৰোড শ্ব'ৰ প্ৰচাৰ সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।

আজি দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণৰ অন্তিম দিনটোত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ছিউলত বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অর্ধপৰিবাহী গোট এছ কে হাইনিক্সৰ উপাধ্যক্ষ ড০ জুন চয়ৰ সৈতে এক ফলপ্রসূ বৈঠকত মিলিত হয়। অসমক বিশ্বৰ অন্যতম অর্ধপৰিবাহী হাব হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৃষ্টিভংগী সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে তেওঁক অৱগত কৰে।

আজিৰ এই আলোচনাই অসমক সমৃদ্ধ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা ব্যক্ত কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ষ্টার্টআপ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুজিবলৈ আৰু বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ ছিউলৰ পাংগিঅ' টেকন' ভেলীৰ ষ্টার্টআপ কেম্পাছ পৰিদৰ্শন কৰে।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৰিয়া গণৰাজ্য চৰকাৰৰ এছ এম ই আৰু ষ্টার্টআপৰ মন্ত্ৰী অ'হ য়ংজুৰ সৈতে সাক্ষাতত মিলিত হৈ অসম আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াত অৱস্থিত উদ্যোগী আৰু ষ্টার্টআপৰ মাজত সহযোগিতা ৰক্ষাৰ সৈতে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰাৰ লগতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নবীকৰণযোগ্য আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান জি এছ গ্ৰুপৰ উপাধ্যক্ষ য়ং হা ৰুৰ সৈতে দক্ষিণ কোৰিয়া ভ্ৰমণৰ সূচী হিচাপে সাক্ষাততো মিলিত হয়। সাক্ষাতত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৩০০০ মেগাৱাট স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদনৰ অসমৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়।

